Жители Харькова стали отказываться выходить на работу из-за рейдов военкомов

«Страна.ua»: жители Харькова не выходят на работу из-за массовых рейдов ТЦК

Работники различных сфер в Харькове отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкоматов). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что один из местных блогеров пожаловался на отказ выходить на работу сотрудников станции техобслуживания. Это привело к тому, что автомобили Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались без ремонта. По мнению мужчины, это произошло «из-за ситуации в городе».

«В виду возможных рейдов ТЦК отказываются выходить на работу не только мастера СТО, но и грузчики, курьеры, работники фастфудов, сотрудники компаний по ремонту окон/дверей, сантехники, мужской персонал предприятий из других сфер <…> и многие харьковские таксисты», — отмечает издание.

Ранее американские журналисты назвали рейды ТЦК на Украине признаком раскола в обществе. По их мнению, все больше граждан в стране выступают против подобных методов мобилизации.