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17:04, 31 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о запрете Зеленского говорить об отступлении

Украинская журналистка Панченко: Зеленский запрещает ВСУ говорить об отступлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский запрещает солдатам Вооруженных сил страны (ВСУ) говорить об отступлении. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

«Сегодня разговаривала с украинскими солдатами на передовой. Зеленский запрещает им говорить: "Мы отступаем"», — рассказала журналистка.

Панченко рассказала о насмешках солдат ВСУ над подобными распоряжениями. По ее словам, украинские бойцы предполагают, что им придется говорить о «наступлении на Киев». Журналист также заявила об обрушении фронта.

Ранее Зеленский заявил об отступлении ВСУ из-за нехватки военных. Он заявил, что отступление украинских войск на некоторых участках фронта происходит из-за восьмикратного превосходства ВС России.

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