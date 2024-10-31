На Западе объяснили причины крупнейшего продвижения ВС России с 2022 года

NYT: крупнейший успех ВС России с 2022 года вызван растягиванием частей ВСУ

Крупнейшее продвижение Вооруженных сил (ВС) России с лета 2022 года вызвано растягиванием частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных и аналитиков.

«Войска настолько растянуты, что они больше не могут удерживать некоторые позиции», — отмечает NYT.

Издание объяснило причины успехов ВС России в последние месяцы. Отмечается, что относительное затишье в 2023 году стало основой нынешнего успеха России, несмотря на незначительные территориальные приобретения в прошлом году.

Авторы подчеркивают, что наступления российских военных существенно ослабили ВСУ и растянули украинские подразделения по всей линии фронта. Журналисты также указали на роль фланговых маневров ВС России в окружении Угледара и Селидово.

Ранее NYT подсчитало, что территориальные приобретения РФ за 2024 год стали крупнейшими с 2022 года. Как отмечает издание, только за последний месяц российские войска взяли под контроль порядка 160 кв. миль территории (414 кв. км).