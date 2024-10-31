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15:39, 31 октября 2024Мир

В США заявили о самых крупных территориальных приобретениях России в конфликте с Украиной

NYT: территориальные приобретения РФ за 2024 год стали крупнейшими с 2022 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Территориальные приобретения России в конфликте с Украиной в 2024 году стали самыми крупными с лета 2022 года. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, только за последний месяц российские войска взяли под контроль порядка 160 квадратных миль территории (414 квадратных километров) из-за того, что «украинские линии прогнулись под постоянным давлением». Уточняется, что это позволило Российской армии взять под контроль стратегические города, которые были опорой украинской обороны в этом районе, начиная с Угледара в начале октября.

«Атаки России постепенно ослабили украинскую армию, и ее войска до такой степени растянуты, что они больше не могут удерживать некоторые свои позиции», — говорится в материале.

По словам экспертов, в конечном итоге эти успехи являются одними из самых быстрых за все время конфликта и помогут Российской армии обезопасить свои фланги перед началом наступления на Покровск — ключевой логистический центр украинских сил на Донбассе.

Военный эксперт Паси Паройнен из финской Black Bird Group отметил, что половина территориальных завоеваний России на Украине в этом году была достигнута только за последние три месяца. «Ситуация на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается», — заключил он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отсутствие диалога по Украине очень опасно и может привести к третьей мировой войне. Он добавил, что бои на Украине становятся жестче и стремительнее.

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