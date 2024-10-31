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08:55, 31 октября 2024Мир

На Западе объяснили разницу в мирных планах Трампа и Харрис по Украине

FP: вопрос о вступлении Украины в НАТО отличает мирные планы Трампа и Харрис

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мирный план кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, вероятно, будет включать в себя не только урегулирование украинского конфликта, но и отказ от вступления Киева в Североатлантический альянс, в то время как в команде его оппонента от демократов Камалы Харрис склоняются к «западногерманской» модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности. Об этом заявил директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард, сообщает Foreign Policy (FP).

По словам эксперта, существует огромная разница между тем, как кандидаты планируют закончить украинский конфликт. Он отметил, что в основе мирного плана Трампа лежит идея о том, что он решит проблему в течение 24 часов, а значит поговорит с Россией, у которой есть территориальные претензии к Украине, и которая хочет, чтобы республика была нейтральной, не вступала в НАТО и Европейский союз, а также была демилитаризована.

«И вполне возможно, что мирный план Трампа будет заключаться не только в урегулировании и замораживании конфликта там, где он есть на данный момент (...) Но, учитывая его крайний скептицизм в отношении НАТО, маловероятно, что он будет выступать за вступление Украины в НАТО», — отметил он.

Внутри администрации Байдена, то есть в лагере Харрис, ведутся неофициальные переговоры о различных сценариях, среди которых обороты набирает «западногерманская модель», предполагающая вступление Украины в альянс и предоставление ей гарантии безопасности для тех частей страны, которые она контролирует, уточнил Леонард.

Ранее аналитик Йост Нимеллер оценил будущее НАТО в случае избрания президентом Трампа. По его мнению, политика альянса полностью изменится.

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      Виктория Кондратьева
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