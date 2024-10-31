Над Азовским морем сбили беспилотник ВСУ

Сальдо: над Азовским морем сбили украинский БПЛА, еще один обезвредили

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Азовским морем. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дрон перехватили в районе Геническа. Кроме того, еще один беспилотник был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он упал в воду, рассказал Сальдо. «Система противовоздушной обороны продолжает находиться в режиме максимальной готовности», — добавил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило об атаке Вооруженных сил Украины на российские регионы. Два дрона были уничтожены над Курской областью, еще два — над Брянской, также один беспилотник сбили над Крымом.