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21:21, 31 октября 2024Россия

Украина атаковала беспилотниками сразу несколько российских регионов

МО: над Крымом, Курской и Брянской областями сбили пять беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько российских регионов с помощью беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, два украинских дрона были уничтожены над Курской областью, еще два — над Брянской. Кроме того, один беспилотник сбили над территорией Крыма.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали топливно-энергетические предприятия в Поволжье. Два устройства упали в промзоне в Башкирии.

До этого Минобороны сообщило о перехвате 21 беспилотника ВСУ над регионами России в ночь на 31 октября. Их сбили над шестью регионами и Черным морем.

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