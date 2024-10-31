Украина атаковала беспилотниками сразу несколько российских регионов

МО: над Крымом, Курской и Брянской областями сбили пять беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько российских регионов с помощью беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, два украинских дрона были уничтожены над Курской областью, еще два — над Брянской. Кроме того, один беспилотник сбили над территорией Крыма.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали топливно-энергетические предприятия в Поволжье. Два устройства упали в промзоне в Башкирии.

До этого Минобороны сообщило о перехвате 21 беспилотника ВСУ над регионами России в ночь на 31 октября. Их сбили над шестью регионами и Черным морем.