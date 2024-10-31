Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:26, 31 октября 2024Россия

Украина атаковала топливно-энергетические предприятия в Поволжье

Shot: дроны ВСУ атаковали топливно-энергетические предприятия в Башкирии
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Общество»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали топливно-энергетические предприятия в Поволжье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, два дрона упали в промзоне в Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что третий дрон упал на территории еще одного предприятия и причинил минимальные повреждения в виде разбитых стекол. На месте работают аварийные службы, отметил он. О каких именно предприятиях идет речь, Хабиров не уточнил.

Ранее беспилотники ВСУ впервые атаковали Чечню — целью налета стал Российский университет спецназа имени Владимира Путина. После удара глава республики Рамзан Кадыров отдал приказ чеченским командирам не брать в плен украинских солдат.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина атаковала топливно-энергетические предприятия в Поволжье

      В Южной Корее ответили на вопрос об отправке солдат на Украину

      Любителей вейпов предупредили об одной пикантной проблеме

      В Одессе депутат горсовета испугался штрафа за русский язык и перешел на «погану мову»

      В США назвали стратегическую ошибку Киева

      Полковник Армии США заявил о контактах человечества с инопланетянами

      США обратились к Китаю из-за якобы прибывших на СВО солдат КНДР

      «Бу, испугался?» Интернет заполонил жуткий кукольный кот. Откуда он взялся и почему смотреть на него так неприятно?

      Дзюба ответил хейтерам

      Россиянам раскрыли порядок действий при получении подозрительных СМС и звонков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше