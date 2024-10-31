Украина атаковала топливно-энергетические предприятия в Поволжье

Shot: дроны ВСУ атаковали топливно-энергетические предприятия в Башкирии

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали топливно-энергетические предприятия в Поволжье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, два дрона упали в промзоне в Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что третий дрон упал на территории еще одного предприятия и причинил минимальные повреждения в виде разбитых стекол. На месте работают аварийные службы, отметил он. О каких именно предприятиях идет речь, Хабиров не уточнил.

Ранее беспилотники ВСУ впервые атаковали Чечню — целью налета стал Российский университет спецназа имени Владимира Путина. После удара глава республики Рамзан Кадыров отдал приказ чеченским командирам не брать в плен украинских солдат.