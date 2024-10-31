News.com: наряды с вырезом на ягодицах стали новым трендом в 2024 году

Наряды с демонстрирующим ягодицы вырезом стали трендом в 2024 году. Соответствующий материал публикует News.com.

Знаменитости принялись массово появляться на публике в образах с открытой спиной, а также вещах с имитацией торчащих из-под ткани трусов. Одной из последних новой тенденции последовала певица Дуа Липа, опубликовавшая снимки в блестящем мини-платье с вырезом до середины ягодиц. Помимо нее, в подобных вещах замечали Кэти Перри, Ноа Сайрус и других звезд.

Австралийская модель Джесс Кинг объясняет растущую популярность упомянутых предметов гардероба желанием прославлять женское тело вне зависимости от типа фигуры. «Мы живем во времена, когда больше не существует стандартов красоты. Меня радует, что абсолютно разные женщины следуют тренду и демонстрируют свои достоинства миру», — высказалась она.

В мае 2023 года также обрели популярность юбки модели Whale Tail («хвост кита»), на поясе которых пришивается ткань, создающая иллюзию тонких стрингов.