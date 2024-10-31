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15:37, 31 октября 2024Экономика

Названо время образования снежного покрова в Москве

Синоптик Ильин: Снежный покров образуется в Москве 4 ноября
Мария Черкасова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Снежный покров в столице начнет появляться в понедельник, 4 ноября. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В воскресенье, 3 ноября, наступит метеорологическая зима, когда среднесуточная температура опустится ниже нуля градусов. С начала следующей недели и вплоть до 7 ноября в дневные и в ночные часы в Московской области будут наблюдаться отрицательные температуры. Будет идти снег, который образует покров.

В пятницу, 1 ноября, Москву атакует североатлантический циклон «Мартина», который принесет половину месячной нормы осадков. Атмосферный вихрь придет в столичный регион примерно в 4:00 утра, вместе с ним — ухудшение видимости и осадки в виде снега и дождя. Ранее по северным регионам Европейской России прошелся циклон «Лидия», принесший сильный ветер.

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