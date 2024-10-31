Названы способы идеально очистить унитаз

«БелНовости»: идеально очистить унитаз поможет сода

Сода и другие подручные средства помогут идеально очистить унитаз в доме. Способы удалить загрязнения с сантехники назвали эксперты портала «БелНовости».

По словам специалистов, пищевая сода эффективно устраняет запахи, налет и следы ржавчины. Чтобы добиться эффекта, нужно нанести средство на поверхность унитаза и оставить на 8-10 часов. Процедуру рекомендуется повторять раз в несколько дней.

Для более глубокой очистки можно использовать уксус — он поможет в борьбе с особенно стойкими пятнами. Уксусом пропитывают салфетки или бумажные полотенца, которые накладывают на проблемные зоны. Компресс необходимо держать примерно 10 часов.

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