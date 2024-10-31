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21:17, 31 октября 2024Экономика

Названы способы идеально очистить унитаз

«БелНовости»: идеально очистить унитаз поможет сода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Felix Santiago Allendes / Shutterstock / Fotodom

Сода и другие подручные средства помогут идеально очистить унитаз в доме. Способы удалить загрязнения с сантехники назвали эксперты портала «БелНовости».

По словам специалистов, пищевая сода эффективно устраняет запахи, налет и следы ржавчины. Чтобы добиться эффекта, нужно нанести средство на поверхность унитаза и оставить на 8-10 часов. Процедуру рекомендуется повторять раз в несколько дней.

Для более глубокой очистки можно использовать уксус — он поможет в борьбе с особенно стойкими пятнами. Уксусом пропитывают салфетки или бумажные полотенца, которые накладывают на проблемные зоны. Компресс необходимо держать примерно 10 часов.

Ранее эксперты посоветовали домохозяйкам использовать желатин, чтобы избавиться от запотевания зеркал.

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