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13:28, 31 октября 2024Забота о себе

Названы способы справиться с сезонной хандрой

Эксперт Бадд: с осенней хандрой помогут справиться занятия на свежем воздухе

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Уменьшение количества солнечного света осенью может вызвать снижение уровня серотонина — гормона, стабилизирующего настроение, что может привести к грусти или плохому настроению, рассказал фармацевт Ян Бадд. Способы справиться с сезонной хандрой он назвал в беседе с Metro.

В частности, специалист призвал регулярно заниматься физической активностью. «Это естественный способ поднять себе настроение и сохранить здоровье. Физические упражнения стимулируют выработку эндорфинов, гормонов хорошего самочувствия, что делает их идеальным средством для поднятия настроения», — отметил Бадд и добавил, что занятия на свежем воздухе в солнечные дни приносят дополнительную пользу.

Специалист также порекомендовал придерживаться сбалансированной диеты, включающей продукты, богатые витаминами и минералами, а также жирными омега-3. К последним Бадд отнес лосось, грецкие орехи и семена льна. При этом он посоветовал отказаться от продуктов с высоким содержанием сахара.

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Одним из лучших инструментов в борьбе с сезонной хандрой Бадд назвал соблюдение режима сна. Перед сном он рекомендовал читать книги или медитировать, а также отказываться за час до него от использования гаджетов. Специалист также посоветовал общаться с друзьями, семьей и коллегами, встречаться с ними и строить совместные планы. При этом людей, склонных к эмоциональной нестабильности и в не зимние месяцы, он призвал обращаться за помощью к специалистам.

Ранее эндокринолог Елена Островская объяснила, почему осенью люди часто набирают вес. По словам Островской, в этот период из-за изменения температуры воздуха и сокращения светового для в организме вырабатывается меньше серотонина.

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      Александра Лисица
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