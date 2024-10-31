Названы топ-10 резко ставших интересными россиянам городов

Ялта и Зеленогорск оказались самыми быстрорастущими направлениями для туризма

Среди самых быстрорастущих по популярности у туристов городов России оказались Ялта, Зеленогорск и Анапа. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Яндекс Путешествия», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно информации аналитиков, за год сильнее всего вырос интерес к бронированиям объектов в Ялте — в 3,2 раза. При этом средняя стоимость размещения в октябре в курортном городе составляет 8,6 тысячи рублей.

На втором месте среди резко ставших популярными городов оказался Зеленогорск — прирост в 2,9 раза, а на третьем месте — Анапа (2,8 раза).

Также в список топ-10 самых быстро растущих туристических направлений попали Геленджик (в 2,7 раза больше бронирований за год) Коломна (в 2,3 раза), Новороссийск (в 2,2 раза больше), Суздаль (в 2,2 раза), Каспийск (в 2 раза), Сортавала (в 2 раза) и Челябинск (в 2 раза).

Ранее сообщалось, что Сочи стал самым популярным направлением для семейного отдыха в России в октябре. На него пришлось 17 процентов от общего числа бронирований. Также в список лучших городов для семейного отдыха осенью вошли Санкт-Петербург и Москва, в которые отправляются 11 и 6 процентов семейных путешественников соответственно.