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00:35, 31 октября 2024Мир

Небензя заявил о попытке Запада оправдать военное присутствие НАТО на Украине

Небензя: Запад пытается оправдать военное присутствие НАТО на Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Запад пытается оправдать военное присутствие НАТО на Украине, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, западные политики «разыгрывают спектакль» с единственной задачей — попытаться задним числом оправдать решение отправить войска НАТО на Украину.

По его словам, появление солдат и специалистов Североатлантического альянса на территории, контролируемой Киевом, теперь невозможно скрыть.

Ранее Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на втягивание НАТО в конфликт с Россией. Дипломат назвал украинского лидера «просроченным» президентом, который терпит «очевидное поражение на поле боя».

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      Марина Совина
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