Небензя заявил о попытке Запада оправдать военное присутствие НАТО на Украине

Запад пытается оправдать военное присутствие НАТО на Украине, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, западные политики «разыгрывают спектакль» с единственной задачей — попытаться задним числом оправдать решение отправить войска НАТО на Украину.
По его словам, появление солдат и специалистов Североатлантического альянса на территории, контролируемой Киевом, теперь невозможно скрыть.
Ранее Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на втягивание НАТО в конфликт с Россией. Дипломат назвал украинского лидера «просроченным» президентом, который терпит «очевидное поражение на поле боя».