Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:10, 21 октября 2024Мир

Небензя обвинил Зеленского в ставке на втягивание НАТО в конфликт с Россией

Небензя: Зеленский делает ставку на втягивание НАТО в конфликт с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на втягивание НАТО в конфликт с Россией, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция велась на сайте организации.

Дипломат назвал украинского лидера «просроченным» президентом, который терпит «очевидное поражение на поле боя». «Теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой и не опосредованный конфликт с ядерной державой», — сказал Небензя.

Ранее Зеленский обнародовал свой «план победы». Три пункта из него подразумевают приглашение страны в альянс, а также перевод военных действий на территорию России и неядерное сдерживание Москвы.

Зеленский заявлял, что приглашения Украины в НАТО не одобряют те, кто хочет оставить место для диалога с Россией. Он добавил, что скептицизм в отношении этой инициативы сохраняет Германия.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      В Судане сбит самолет Ил-76. На борту могли быть россияне, среди них — главный инженер компании из ОАЭ

      Небензя заявил о необходимости демилитаризации и денацификации Украины

      Бетербиев высказался о реванше с Биволом

      Россия потеснила Британию в рейтинге стран-производителей

      В Энергодаре восстановили водоснабжение после обстрела ВСУ

      Вучич допустил свое присутствие на 80-й годовщине Победы в Москве

      Депутат подвергся критике в Европарламенте за визит в Москву

      Кассация оставила в силе решение о конфискации активов Ходорковского и Лебедева

      Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России

      Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше