Небензя обвинил Зеленского в ставке на втягивание НАТО в конфликт с Россией

Небензя: Зеленский делает ставку на втягивание НАТО в конфликт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на втягивание НАТО в конфликт с Россией, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция велась на сайте организации.

Дипломат назвал украинского лидера «просроченным» президентом, который терпит «очевидное поражение на поле боя». «Теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой и не опосредованный конфликт с ядерной державой», — сказал Небензя.

Ранее Зеленский обнародовал свой «план победы». Три пункта из него подразумевают приглашение страны в альянс, а также перевод военных действий на территорию России и неядерное сдерживание Москвы.

Зеленский заявлял, что приглашения Украины в НАТО не одобряют те, кто хочет оставить место для диалога с Россией. Он добавил, что скептицизм в отношении этой инициативы сохраняет Германия.