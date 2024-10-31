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17:15, 31 октября 2024Мир

Норвегия выделит Украине более 118 миллионов долларов на обслуживание F-16

Норвегия выделит Украине более $118 млн на запчасти и вооружение F-16
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Норвегия выделит Украине более 118 миллионов долларов на закупку вооружений и запасных частей для истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны страны Бьёрн Арильд Грам в ходе визита в Одессу 29–30 октября.

«Функциональная противовоздушная оборона требует не только самолетов, но и оружия, а также регулярного обслуживания. Необходимо финансирование для эксплуатации и содержания подаренных самолетов... Норвегия внесет свой вклад в это», — указал глава Минобороны.

Ранее стало известно, что Норвегия выделит средства в размере 1,4 миллиарда крон (около 12,3 миллиарда рублей) на закупку для Украины комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Как указал премьер-министр королевства Йонас Гар Стере, защита украинского неба является «приоритетным направлением для Норвегии».

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