Telegraph: ВСУ получают западное оружие, но отказываются принимать его тактику

Обучавший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) британский офицер пожаловался на украинских военных, которые отказываются принимать западную тактику на поле боя. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Несмотря на то что они получают западные системы вооружения и боеприпасы НАТО, они по-прежнему отказываются адаптироваться к западной тактике», — посетовал офицер.

В материале также указывается, что украинские войска столкнулись с колоссальными проблемами, связанными с набором личного состава. Многие украинцы не желают отправляться на фронт, что заставляет Киев ужесточать методы мобилизации. Это, в свою очередь, приводит к неудачам на фронте, которые вызывают недовольство у западных партнеров Украины, резюмирует The Telegraph.

Ранее украинский генерал-полковник Дмитрий Марченко заявил, что донбасский фронт начал рушиться из-за серьезного натиска Российской армии, усталости личного состава ВСУ и нехватки резервов.