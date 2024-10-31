Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:08, 31 октября 2024Культура

Обвиненный в каннибализме голливудский актер вернется в кино

Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер вернется в кино впервые после скандала
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: imageSPACE / Globallookpress.com

Обвиненный в каннибализме голливудский актер Арми Хаммер вернется к съемкам в кино впервые за три года. Об этом сообщает Deadline.

Артист получил одну из главных ролей в независимом вестерне Frontier Crucible. События картины разворачиваются в Аризоне в 1870-х годах. В фильме будет рассказана история бывшего солдата, которому приходится заключить союз с тремя преступниками, чтобы выжить на Диком Западе. Старт съемок проекта запланирован на следующий месяц.

Ранее Арми Хаммер решил продать любимую машину из-за проблем с деньгами.

В январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых артист называл себя стопроцентным каннибалом и заявлял о желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор показал фото атаковавшего Бердянск украинского дрона с посланием на нем. О чем предупредили ВСУ?

      Российских водителей предупредили о нервной зиме

      Четыре цифры помогли российскому фермеру выиграть 37 миллионов рублей

      Бывшему инженеру «Уралвагонзавода» запросили 17 лет за госизмену в пользу Украины

      Арестованный до декабря российский военный блогер заболел в СИЗО

      Лавров обсудил с главой МИД Венгрии реализацию договоренностей Путина и Орбана

      Cyberpunk 2077 впервые выйдет на компьютерах Mac

      Обвиненный в каннибализме голливудский актер вернется в кино

      Положение ВСУ в Курской области оценили

      Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше