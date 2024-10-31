Обвиненный в каннибализме голливудский актер вернется в кино

Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер вернется в кино впервые после скандала

Обвиненный в каннибализме голливудский актер Арми Хаммер вернется к съемкам в кино впервые за три года. Об этом сообщает Deadline.

Артист получил одну из главных ролей в независимом вестерне Frontier Crucible. События картины разворачиваются в Аризоне в 1870-х годах. В фильме будет рассказана история бывшего солдата, которому приходится заключить союз с тремя преступниками, чтобы выжить на Диком Западе. Старт съемок проекта запланирован на следующий месяц.

Ранее Арми Хаммер решил продать любимую машину из-за проблем с деньгами.

В январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых артист называл себя стопроцентным каннибалом и заявлял о желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце.