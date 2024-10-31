Минобороны: около 70 бойцов ВСУ сбежали при штурме на южнодонецком направлении

Минобороны РФ сообщило, что около 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали в ходе боя против российских военных, передает ТАСС.

«В ходе одного из штурмов, рассказывают бойцы, находили в окопах неотстрелянные гранатометы, которые противник бросил на позициях», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что порядка 70 украинских военных спаслись бегством, а остальные были уничтожены или сдались в плен. В оборонном ведомстве добавили, что, по словам российских бойцов, военнослужащие противника на южнодонецком направлении уже давно находятся в подавленном состоянии.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что ВСУ испытывают тактический кризис на большинстве направлений в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что украинских военных опасна невозможность перебрасывать свои резервы на критические участки фронта.