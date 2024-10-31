Оксана Самойлова показала фигуру в облегающем платье кремового оттенка

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя инфлюэнсерша разместила ролик, в котором сперва предстала в черной толстовке с капюшоном. Затем звезда сняла упомянутый предмет гардероба, переодевшись в облегающее платье кремового оттенка с кружевной вышивкой, широкими рукавами и глубоким декольте.

Ее образ дополнили многочисленные украшения на груди, яркий макияж со стрелками и укладка.

Ранее в октябре Оксана Самойлова показала видео в прозрачном корсете. Поверх данного изделия звезда примерила длинный халат из тонкого материала.