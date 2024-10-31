Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:13, 31 октября 2024Ценности

Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном образе

Оксана Самойлова показала фигуру в облегающем платье кремового оттенка

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя инфлюэнсерша разместила ролик, в котором сперва предстала в черной толстовке с капюшоном. Затем звезда сняла упомянутый предмет гардероба, переодевшись в облегающее платье кремового оттенка с кружевной вышивкой, широкими рукавами и глубоким декольте.

Ее образ дополнили многочисленные украшения на груди, яркий макияж со стрелками и укладка.

Ранее в октябре Оксана Самойлова показала видео в прозрачном корсете. Поверх данного изделия звезда примерила длинный халат из тонкого материала.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике

      Звезда «Интернов» опроверг слухи о срочной операции

      Россиянин держал тигра в качестве домашнего питомца и пытался сбежать с ним от силовиков

      Врач назвала способ распознать высокий уровень холестерина по глазам

      Вентиляторы в жару оказались неэффективными

      Пленный солдат ВСУ рассказал о скрывании от мобилизации

      В России высказались о сроках достижения всех целей СВО

      В Госдуме ответили на просьбу разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной

      Артемий Лебедев назвал одно из самых унылых мест в мире

      Мошенники обманули экс-советника президента российского региона на пять миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше