Орбан раскрыл реакцию Европы на его план по Украине

Орбан заявил, что в Европе отказались поддержать его мирный план по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о реакции европейских стран на предложенный им мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Орбан сообщил, что в Европе отказались поддержать его инициативу. Он отметил, что ему не удалось убедить ни одну страну континента в необходимости «стоять на стороне мира». «Европейцы, которые первые же заинтересованы в перемирии и режиме прекращения огня, не могли понять, что они не должны стоять на стороне войны», — посетовал политик.

Он добавил, что после этого по инициативе Китая была организована группа «Друзья мира». «И теперь мы работаем над этим», — резюмировал Орбан.

Ранее премьер Венгрии назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, в первую очередь необходимо прекращение огня, а не согласование условий мира.