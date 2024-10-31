Отправку войск Ирана и Китая на СВО назвали возможным вариантом действий союзников РФ

Экс-служащий Госдепа Тафури: Иран, Сирия и КНР могут отправить войска на СВО

Вашингтон должен беспокоить тот факт, что Иран, Сирия и КНР, будучи ближайшими союзниками России, могут тайно или публично отправить собственные войска для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине для поддержки российских сил. Об этом в эфире украинского 24 канала заявил экс-служащий Госдепа США Дэвид Тафури.

«Нас должно беспокоить то, что есть еще несколько стран на стороне России, в частности Иран, Сирия, Китай, и [они] могут помочь [Москве] удовлетворить потребности в людях, которых можно отправить на Украину», — высказался бывший сотрудник Государственного департамента.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин допустил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева в ответ на возможное присутствие военных из КНДР в зоне военных действий. Он также подчеркнул, что не намерен спекулировать на тему возможных конкретных действий, которые могут произойти.