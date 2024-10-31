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00:58, 31 октября 2024Мир

В США допустили участие третьих стран в конфликте на Украине

Шеф Пентагона Остин допустил участие третьих стран в конфликте на Украине
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин не исключил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева. Его слова приводит РИА Новости.

Остин допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине в ответ на возможное присутствие военных из КНДР в зоне военных действий. Он подчеркнул, что не намерен спекулировать на тему возможных конкретных действий, которые могут произойти.

Шеф Пентагона добавил, что Вашингтон не может помешать военным из КНДР находиться в зоне конфликта на Украине.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что если военные из Северной Кореи прибудут на Украину, воюя на стороне России, то Киев должен ударить по ним. «Да, меня беспокоят [поступающие данные о северокорейских военных]. И если они войдут на территорию Украины, то да», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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