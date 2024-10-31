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15:26, 31 октября 2024Бывший СССР

Партия Саакашвили призвала продолжить протесты в Грузии

Партия Саакашвили призвала продолжить протесты из-за итогов выборов в Грузии
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Zurab Javakhadze / Reuters

Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» призывает продолжить акции протеста в знак непризнания результатов выборов в парламент 26 октября. Об этом заявила лидер политической силы Тина Бокучава, пишет РИА Новости.

По ее словам, у оппозиции есть отчет о нарушениях на выборах, который они скоро представят. «Важна наша активность с использованием самой древней формы демократического протеста — протестным движением. Поэтому борьба и труд (...) это то, чем мы сможем вернуть победу», — заявила Бокучава.

Она добавила, что у оппозиции остается главное требование — необходимость начать международное расследование нарушения хода выборов.

Ранее в генеральной прокуратуре Грузии предъявили обвинения двум человекам, устроившим вбросы на прошедших парламентских выборах в стране. Выборы прошли 26 октября, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».

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