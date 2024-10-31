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14:06, 31 октября 2024Путешествия

Пассажир самолета изуродовал лицо глухонемому попутчику во время рейса

Пассажир United Airlines изуродовал лицо глухонемому попутчику во время рейса

Фото: N509FZ / Wikimedia

Пассажир United Airlines напал на глухонемого попутчика во время рейса и изуродовал ему лицо. Подробности сообщил канал ABC 7.

28 октября самолет американской авиакомпании следовал из Сан-Франциско в Вашингтон. Эверетт Чад Нельсон возвращался на свое место после похода в туалет и внезапно стал избивать другого пассажира, который в тот момент крепко спал.

«Я услышала леденящие кровь крики. Это было ужасно. На раме иллюминатора были брызги крови», — рассказала очевидица произошедшего Сандхья Гупта.

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Благодаря другим пассажирам нападавшего удалось остановить. Тогда выяснилось, что избитый мужчина глух и нем — он общался с бортпроводниками текстом через смартфон. Уточняется, что на борту его осмотрел врач. Пострадавший чувствовал себя хорошо, но был потрясен случившимся.

В аэропорту прибытия Нельсона арестовали. Федеральное агентство гражданской авиации США проведет расследование.

Ранее в штате Монтана мужчина захотел управлять самолетом и попытался прорваться в кабину пилотов. В своем поступке он обвинил «плохих людей», которые велели ему лететь в Эстонию.

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      Мария Борисова
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