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15:23, 31 октября 2024Экономика

Найдена еще одна причина ухудшения здоровья домашних животных

LSE: борьба с загрязнением воздуха сократит визиты к ветеринару на 80 тыс. в год
Виктория Клабукова

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Борьба с загрязнением воздуха избавит хозяев питомцев от обращений к ветеринарам. О ранее не учитываемой причине болезней домашних животных говорится в докладе Лондонской школы экономики и политических наук (LSE).

В рамках совместного исследования британские и американские ученые впервые проследили, как эмиссия вредных веществ ухудшает здоровье питомцев. Свои наблюдения они основывали на результатах свыше 7 миллионов визитов к ветеринарам на территории Великобритании за пять лет. В ходе исследования выяснилось, что каждый микрограмм взвешенных частиц, которыми пополняется воздух за неделю, увеличивает число посещений веткабинета на 0,7 процента, причем как для кошек, так и для собак.

При этом, по подсчетам специалистов, мероприятия по очищению атмосферы смогут сокращать походы к ветеринарному врачу на 80 тысяч посещений ежегодно. Достичь этого показателя можно, снизив уровень загрязнения до рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее сообщалось, что темпы загрязнения атмосферы рекордно ускорились. Так, за 50 тысяч лет скорость насыщения воздуха вредными выбросами выросла десятикратно.

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