Загрязнение воздуха рекордно ускорилось

PNAS: темпы насыщения атмосферы углекислым газом выросли в 10 раз

Углекислый газ (CO2) скапливается в атмосфере рекордными темпами. За 50 тысяч лет скорость насыщения воздуха вредными выбросами выросла в 10 раз, выяснили сотрудники Университета штата Орегон. Результаты исследования приводит журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

К такому выводу ученые пришли, изучив древние атмосферные газы в антарктическом льду. Исследование показало, что во время последнего ледникового периода, который закончился около 10 тысяч лет назад, уровень CO2 несколько раз существенно поднимался. Как выяснилось, эти скачки совпадали с резкими похолоданиями в Северной Атлантике. Данные интервалы, известные как «события Генриха», происходят одновременно с резкими перепадами климата во всем мире.

Колебания происходят примерно раз в семь тысяч лет. Когда концентрация углекислого газа повысилась больше всего, его уровень вырос на 14 частей на миллион за 55 лет. При нынешних темпах скопления CO2 такой процесс займет всего 5-6 лет. Прежде значительную часть вредных выбросов поглощал Южный океан, однако ученые сомневаются, что это поможет в будущем. В следующие сто лет западные и южные ветра будут усиливаться из-за климатического кризиса.

Ранее Рослесинфорг разработал углеродный калькулятор. Он рассчитывает, сколько деревьев нужно посадить для компенсации углеродного следа одного промышленного предприятия.