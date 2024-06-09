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08:15, 9 июня 2024Спорт

Тренер назвал топ-5 лучших упражнений на пресс для женщин

Тренер Соломин посоветовал делать подконтрольные выдохи для проработки пресса

Фото: Szabolcs Toth / Unsplash

Фитнес-тренер Денис Соломин назвал топ-5 лучших упражнений на пресс для женщин. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Начать проработку пресса эксперт предложил с подконтрольных выдохов — упражнения, которое не требует спортивной формы, оборудования и особого места. Техника выполнения: сделайте обычный вдох, сделайте обычный выдох, сделайте паузу на одну секунду, а затем подряд выполните 5-10 выдохов без добора воздуха. На последних выдохах живот должен сильно подтянуться, как будто затягивается корсет.

Также Соломин рекомендовал делать разгибания у стены. Исходное положение — стоя спиной к стене на расстоянии в один шаг, стопы на ширине плеч. На вдохе коснитесь руками стены над головой, затем согните колени и выдвиньте таз вперед, задержитесь в таком положении и на выдохе вернитесь обратно.

Кроме того, Соломин посоветовал делать динамическую планку. Ее можно выполнять с выходом в позу собака мордой вниз или раскачиванием в стороны с переносом веса. Дополнить тренировку могут велосипед и классические скручивания.

Ранее фитнес-гуру Иван Савин перечислил лучшие упражнения для сушки ног. Ими стали стойка на носках, шаги в приседе и ягодичный мост.

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      Дарья Коршунова
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