Россиянам посоветовали топ-3 упражнения для сушки ног

Фитнес-гуру Иван Савин посоветовал россиянам топ-3 упражнения для сушки ног. Его слова приводит WomanHit.

Первое упражнение, которое рекомендовал эксперт, — стойка на носках. «Чуть приседаем и расставляем ноги на ширине плеч. Таз отводим назад, чтобы снизить нагрузку на поясницу. В этом положении встаем на носки и держим позицию около минуты», — описал технику выполнения Савин. Он добавил, что лучше повторять упражнение в три захода, а также важно быть осторожными при проблемах с коленями.

Следующее упражнение от тренера — шаги в приседе. «Делаем широкий шаг вперед, затем еще один — другой ногой. Те же шаги совершаем назад», — рассказал Савин. Он предложил сделать по десять шагов в каждую сторону и подчеркнул, что необходимо сохранять спину прямой.

Завершает комплекс ягодичный мост. Савин отметил, что его не стоит выполнять при проблемах с поясницей. «Ложимся на спину, голени сводим вместе, ладони прижимаем к полу. Отрываем бедра от пола, ягодицы напряжены, на вдохе возвращаемся в исходное положение», — раскрыл правильную технику тренер. По его словам, упражнения поможет укрепить заднюю поверхность бедра и ягодичные мышцы, а также проработает мышцы пресса.

Ранее фитнес-тренер Наталия Волкова посоветовала быстрый комплекс упражнений для укрепления иммунитета. Она предложила включить в него разгибания и сгибания локтей с гантелями и имитацию метания мяча.