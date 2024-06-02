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07:36, 2 июня 2024Спорт

Россиянам посоветовали быструю тренировку для укрепления иммунитета

Фото: MilanMarkovic78 / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Наталия Волкова посоветовала россиянам быстрый комплекс упражнений для укрепления иммунитета. Ее слова приводит Men Today.

Начать эксперт предложила с небольшой разминки. Для этого нужно поставить ноги примерно на ширине плеч, колени немного согнуть, подать таз вперед, напрячь мышцы центра, свести лопатки и макушкой потянуться в потолок. Затем сделать глубокий вдох носом, поднять руки через стороны и на выходе ртом опустить вниз. Далее сделать восемь круговых движений назад плечами.

После этого Волкова предложила перейти к основной тренировке. Для этого надо выполнить несколько видов разгибания и сгибания локтей с гантелями (перед собой и за головой), затем — имитацию метания мяча. Также Волкова посоветовала делать приседания и отжимания. Кроме того, она рекомендовала выполнять хип-хинч с мячом.

Ранее были названы три опасных упражнения для людей старше 40 лет. Таковыми были признаны интенсивные кардиотренировки, скручивания и наклоны.

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      Андрей Стрельцов
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