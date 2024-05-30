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14:35, 30 мая 2024Спорт

Названы три опасных для людей старше 40 лет упражнения

Фото: Moritz Wolf / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Журналисты Men Today назвали три упражнения, которые опасны для людей старше 40 лет.

Авторы посоветовали исключить из тренировочного плана интенсивные кардионагрузки. Отмечается, что это может перенапрячь сердце, дыхательную систему, сосуды и мышцы. Взамен предлагается выйти на пробежку, покататься на велосипеде, поплавать или сделать зарядку в танцевальном стиле.

Также нежелательными для людей старше 40 лет названы скручивания. «Дело в том, что в этом возрасте суставы и кости начинают постепенно изнашиваться, масса костей уменьшается на 20-30 процентов. И скручивания становятся опасными для позвоночника, особенно если и раньше с ним были проблемы», — объяснили в материале и предложили выполнять планку.

Наконец, данной возрастной группе рекомендовали не делать наклоны. Подчеркивается, что упражнение создает нагрузку на поясничный отдел позвоночника и повышает артериальное давление.

Ранее фитнес-тренер Ирина Ротач раскрыла способ убрать живот после 40 лет. Она предложила выполнить разгибание бедра на полу и приседания с махами.

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