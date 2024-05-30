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08:50, 30 мая 2024Спорт

Назван способ убрать живот после 40 лет

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала способ убрать живот после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Сначала стоит выполнить разгибание бедра на полу. Для этого нужно встать в упор лежа на локтях, согнув колени согните, затем максимально необходимо выпрямить правую ногу и поднять ее вверх. После этого следует вернуться в исходное положение и повторите то же самое.

Далее Ротач рекомендовала делать приседания с махами, выпады, планку и ягодичный мост. Для выполнения последнего нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях и стопами упереться в пол. Далее необходимо поднять таз, так чтобы туловище образовало прямую линию от плеч до колен.

Ранее фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий посоветовал упражнение без инвентаря для рельефного пресса. Специалист рекомендовал делать упражнение «книжка». По его словам, оно способствует укреплению мышц корпуса, улучшает осанку и повышает общую устойчивость.

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      Анастасия Борисова
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