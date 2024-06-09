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08:11, 9 июня 2024Бывший СССР

Додон оценил вероятность нападения Украины на Приднестровье

Додон: Киев пока не напал на ПМР, потому что де-юре это часть Молдавии
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Украина еще не напала на Приднестровье, лишь потому что регион де-юре является частью Молдавии, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Игорь Додон.

По его мнению, если бы Приднестровье было полностью независимым в международном плане, то украинцы бы атаковали еще с начала специальной военной операции (СВО).

«Поэтому угроза есть, но я уверен, что украинцы для того, чтобы начать вот это приключение, им нужно согласие Кишинева. Иначе это агрессия против независимой страны Республики Молдова, частью которой является Приднестровье», — подчеркнул политик.

6 июня сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Олег Беляков заявил, что Молдавия стягивает военную технику на полигон у села Бульбоаки возле границы. По его словам, такая ситуация создает военную напряженность в регионе.

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      Сергей Грехов
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