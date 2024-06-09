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09:40, 9 июня 2024Экономика

В России оценили вероятность повышения зарплат из-за прогрессии НДФЛ

РБК: ряд компаний в РФ готовы увеличить зарплаты персоналу из-за прогрессии НДФЛ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В руководстве ряда крупных российских компаний готовы повысить зарплаты своим сотрудникам в случае закрепления прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на законодательном уровне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса бизнесменов.

Генеральный директор холдинга Independent Media Наталья Веснина подчеркнула, что в ее компании сделают все возможное, чтобы для сотрудников процесс налоговых изменений прошел максимально комфортно. «К счастью, у холдинга такая возможность есть, ведь бизнес сейчас в хорошей форме», — заявила она.

В свою очередь, гендиректор ГК «Рики» Юлия Немчина отметила, что в ее компании будут стремиться пересматривать заработную плату на фоне ожидаемых налоговых изменений. Однако, как подчеркнула она, к повышению зарплат при прогрессии НДФЛ следует подходить «очень тщательно, все взвесив». Для этого необходимо, чтобы повышение налога на прибыль и НДФЛ проходило «без перекосов в одну или другую сторону».

Член совета директоров АО «Медскан» Евгений Туголуков заявил, что повышение зарплат сотрудникам при прогрессии НДФЛ должно носить точечный характер. Подобную компенсацию, как подчеркнул он, необходимо проводить «с учетом вклада сотрудника в общее дело».

Предложенные Министерством финансов (Минфином) изменения подразумевают в том числе повышение налога на прибыль организаций с действующих 20 до 25 процентов. Кроме того, в ведомстве инициировали переход к пятиступенчатой шкале НДФЛ. Для россиян с ежегодными доходами до 2,4 миллиона рублей в Минфине предложили сохранить действующую ставку в 13 процентов. В то же время оклады до 5 миллионов, согласно инициативе ведомства, должны будут облагаться по ставке в 15 процентов, до 20 миллионов — в 18 процентов, до 50 миллионов — в 20 процентов, а свыше 50 миллионов — в 22 процента.

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