Мединский предложил вручить СБУ свои учебники истории. Почему на Украине завели уголовное дело против помощника Путина?

Владимир Мединский заявил о желании отправить СБУ свой учебник истории

Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский прокомментировал информацию, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела против него уголовное дело в связи с его участием в составлении учебника истории. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Мединский предложил отправить СБУ свои учебники

Мединский подчеркнул, что «с большим воодушевлением» узнал об уголовном деле СБУ против него. Он выразил радость, что сотрудники ведомства читают учебники по истории, поскольку «это существенно повысит их образовательный уровень».

Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему Владимир Мединский помощник президента России

Автор книги добавил, что вместе с академиками Анатолием Торкуновым и Александром Чубарьяном он добился многого в области исторического просвещения.

На Украине Мединского обвинили в фальсификации истории страны

Уголовные дела против Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова возбудили из-за написанного ими учебника истории. В СБУ объяснили, что в книге полностью сфальсифицированы исторические события по становлению Украины как государства.

В книге полностью сфальсифицированы исторические события по становлению Украинской Государственности. (...) Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантов СБУ

В ведомстве уточнили, что дела против Мединского и Торкунова были возбуждены по статьям 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников») Уголовного кодекса Украины.

В России предложили признать СБУ террористической организацией

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что считает целесообразным признать Службу безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) и Вооруженные силы республики (ВСУ) террористическими организациями.

По мнению дипломата, в мире не должны относиться к ним как организациям, существующим в международном правовом поле.

Ранее Мирошник рассказал о расследовании уголовных дел против военных ВСУ. По его словам, их насчитывается более 240 против почти 400 солдат.