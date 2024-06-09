Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:58, 9 июня 2024Россия

Мединский предложил вручить СБУ свои учебники истории. Почему на Украине завели уголовное дело против помощника Путина?

Владимир Мединский заявил о желании отправить СБУ свой учебник истории
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский прокомментировал информацию, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела против него уголовное дело в связи с его участием в составлении учебника истории. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Мединский предложил отправить СБУ свои учебники

Мединский подчеркнул, что «с большим воодушевлением» узнал об уголовном деле СБУ против него. Он выразил радость, что сотрудники ведомства читают учебники по истории, поскольку «это существенно повысит их образовательный уровень».

Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему

Владимир Мединскийпомощник президента России

Автор книги добавил, что вместе с академиками Анатолием Торкуновым и Александром Чубарьяном он добился многого в области исторического просвещения.

На Украине Мединского обвинили в фальсификации истории страны

Уголовные дела против Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова возбудили из-за написанного ими учебника истории. В СБУ объяснили, что в книге полностью сфальсифицированы исторические события по становлению Украины как государства.

В книге полностью сфальсифицированы исторические события по становлению Украинской Государственности. (...) Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантов

СБУ

В ведомстве уточнили, что дела против Мединского и Торкунова были возбуждены по статьям 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников») Уголовного кодекса Украины.

В России предложили признать СБУ террористической организацией

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что считает целесообразным признать Службу безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) и Вооруженные силы республики (ВСУ) террористическими организациями.

Материалы по теме:
Подрыв «Северных потоков» устроил офицер военной разведки Украины. Почему следователи СБУ решили его арестовать?
Подрыв «Северных потоков» устроил офицер военной разведки Украины.Почему следователи СБУ решили его арестовать?
14 ноября 2023
«Открывайте газ и идите в школу» Как украинские спецслужбы делают диверсантов из российских детей и подростков?
«Открывайте газ и идите в школу»Как украинские спецслужбы делают диверсантов из российских детей и подростков?
1 марта 2024
«Мы будем искать уязвимые места» Как спецслужбы Украины вербовали россиян, чтобы сорвать выборы президента России?
«Мы будем искать уязвимые места»Как спецслужбы Украины вербовали россиян, чтобы сорвать выборы президента России?
20 марта 2024

По мнению дипломата, в мире не должны относиться к ним как организациям, существующим в международном правовом поле.

Ранее Мирошник рассказал о расследовании уголовных дел против военных ВСУ. По его словам, их насчитывается более 240 против почти 400 солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский предложил вручить СБУ свои учебники истории. Почему на Украине завели уголовное дело против помощника Путина?

      Додон обвинил «соросят» в разладе между Молдавией и Россией

      В Херсонской области призвали Запад увидеть правду об оружии для Украины

      Тренер назвал топ-5 лучших упражнений на пресс для женщин

      Додон оценил вероятность нападения Украины на Приднестровье

      Средства ПВО сбили беспилотник над российским регионом

      Против бывшего игрока «Что? Где? Когда?» задумали возбудить уголовное дело

      В Одесской области прогремели взрывы

      Полиция Чехии усилила меры безопасности из-за информации об угрозе теракта

      Рособрнадзор проверит организующие экзамены по русскому для иностранцев вузы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше