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20:48, 24 февраля 2024Бывший СССР

В МИД России рассказали о расследовании уголовных дел против украинских военных

Мирошник: СК России расследовал более 240 уголовных дел против 400 солдат ВСУ

Фото: Reuters

Следственный комитет (СК) России расследовал более 240 уголовных дел против почти 400 солдат солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«На данный момент Следственным комитетом Российской Федерации уже завершено расследование более 240 уголовных дел в отношении почти 400 украинских военнослужащих, совершивших военные преступления в отношении гражданского населения, из них по 136 уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 173 лиц», — рассказал он.

Он также отметил, что суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес 10 приговоров украинским военнослужащим, получившим сроки от 17 лет до пожизненного заключения за убийство мирных граждан и жестокое обращение с военнопленными.

Во вторник, 20 февраля, Родион Мирошник сообщил о том, что в Авдеевке находились тайные пыточные и захоронения. Он пояснил, что для того, чтобы установить все подтверждения и детали этой информации, будет вестись работа с людьми, которые выходят из Авдеевки.

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      Александр Курбатов
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