В России предложили признать террористическими организациями ГУР, СБУ и ВСУ

Посол Мирошник предложил признать террористическими организациями ГУР, СБУ и ВСУ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник считает целесообразным признать Службу безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) и Вооруженные силы республики (ВСУ) террористическими организациями. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что это вопрос политической инициативы парламентариев, сенаторов и российских властей. Для этого, чтобы признать статус террористических структур на международном уровне, необходимо достичь международного консенсуса.

«Пока у них есть заказчики в лице англосаксов, американцев и Евросоюза, которые легализуют их деятельность, на международном уровне это сделать проблематично. На российском — возможно», — добавил Мирошник.

По его словам, признание террористическим структурами ВСУ, СБУ и ГУР – это вопрос времени. Посол выразил мнение, что в мире не должны относиться к ним как организациям, существующим в международном правовом поле.

Ранее Мирошник рассказал о расследовании уголовных дел против украинских военных. По его словам, их насчитывается более 240 против почти 400 солдат.