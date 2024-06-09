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08:55, 9 июня 2024Бывший СССР

Додон обвинил «соросят» в разладе между Молдавией и Россией

Додон: разлад в отношениях между Молдавией и Россией произошел по вине соросят
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Разлад в отношениях между Молдавией и Россией произошел по вине выходцев из фондов американского финансиста Джорджа Сороса, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон.

Политик отметил, что за все 30 лет истории Молдавии не помнит настолько плохие отношения между государствами. В том, что Кишинев разорвал контакты с Москвой, Додон обвинил «соросят».

«Потому что они все работали в фондах Сороса, все из НКО. Все руководство высшее и министры большинство работали в НКО, их выращивали для этого», — сказал он.

При этом Додон заявил, что отношения можно восстановить. По его словам, оппозиция президента Майи Санду, придя к власти, сделает это. По мнению бывшего главы государства, без России Молдавии будет тяжело как в экономическом,так и социально-политическом плане.

Ранее Додон заявил, что Санду не сможет честно выиграть октябрьские выборы главы государства. Она одержит победу только за счет махинаций за рубежом, считает политик. По словам Додона, более 55-60 процентов населения Молдавии хотят другого президента.

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      Сергей Грехов
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