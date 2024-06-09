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05:11, 9 июня 2024Бывший СССР

В Молдавии оценили возможность Санду выиграть выборы честно

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что Санду не сможет выиграть выборы честно
СюжетУчения НАТО:
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду не сможет честно выиграть октябрьские выборы главы государства, заявил в интервью ТАСС бывший глава страны и лидер Партии социалистов Игорь Додон.

«Нынешний президент не может выиграть честно эти выборы. Оппозиция по всем опросам побеждает во втором туре. Она может выиграть только за счет махинаций за рубежом», — сказал он.

По словам Додона, более 55-60 процентов населения Молдавии хотят другого президента.

Ранее экс-президент заявил, что Санду ведет страну к дестабилизации и войне. Он обвинил ее в том, что в стране в четыре раза был увеличен бюджет Минобороны, закупается оружие, постоянно проходят учения с солдатами НАТО. Додон выразил мнение, что действующая глава государства доведет страну до ситуации, в которой сейчас находится Украина.

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      Сергей Грехов
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