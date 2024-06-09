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02:02, 9 июня 2024Бывший СССР

В Молдавии обвинили Санду в подготовке к войне

Экс-президент Додон заявил, что действия Санду ведут к войне
СюжетУчения НАТО:
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду ведет страну к дестабилизации и войне, заявил в интервью ТАСС бывший глава государства Игорь Додон.

«К сожалению, то, что делает Майя Санду за последние год-полтора — она готовится к войне», — сказал он. Экс-президент обвинил ее в том, что в стране в четыре раза был увеличен бюджет Минобороны, закупается оружие, постоянно проходят учения с солдатами НАТО.

Додон выразил мнение, что действующая глава государства доведет страну до ситуации, в которой сейчас находится Украина.

Ранее политик допустил, что будет участвовать в выборах главы государства 20 октября. Он отметил, что по опросам проходит во второй тур, а по нескольким, без учета диаспоры, даже выигрывает у Санду.

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      Сергей Грехов
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