Додон допустил свое участие в выборах президента Молдавии

Экс-президент Молдавии Додон допустил участие в новых выборах главы государства

Экс-президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон допустил, что будет участвовать в выборах главы государства 20 октября. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Если все партии пойдут отдельно, имея общую стратегию объединиться во втором туре против нынешней власти, то Партия социалистов выдвинет своего кандидата, и, конечно, этим кандидатом могу быть и я, если опросы покажут, что у нас есть шансы победить. Вот такая стратегия», — сказал он.

Экс-президент заявил, что по опросам он проходит во второй тур, а по нескольким, без учета диаспоры, даже выигрывает у действующей главы государства Майи Санду.

Ранее Додон назвал Санду угрозой национальной безопасности. Он призвал оппозицию объединиться против руководства страны. Бывший президент заявил о необходимости сделать все, чтобы избавиться от действующей власти демократическим путем.