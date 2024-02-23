Санду назвали угрозой для Молдавии

Додон: президент Молдавии Санду является угрозой национальной безопасности

Президент Молдавии Майа Санду является угрозой национальной безопасности, поэтому оппозиция должна объединиться против руководства страны, считает бывший молдавский лидер Игорь Додон. Видеообращение он опубликовал в Telegram.

«Призываю всех, кто за Молдову, у кого здесь родители и дети, у кого, как и у меня, здесь похоронены родные, отложить в сторону какие-то узкие политические амбиции и объединиться против этой власти. Иначе мы просто останемся без страны», — заявил Додон.

Бывший президент считает необходимым сделать все, чтобы избавиться от действующей власти демократическим путем. Он напомнил, что уже в текущем году в стране пройдут президентские выборы. «Если не дадут демократическим путем, если украдут право голоса, если сфальсифицируют, то у нас тогда развязаны руки действовать по-другому. Я никого не хочу пугать», — добавил он.

Ранее оппозиция Молдавии провела в Кишиневе марш против денонсации соглашений страны с СНГ. Протестующие принесли на акцию гроб и погребальные венки, которые, по их словам, олицетворяют похороны будущего страны.