Оппозиция Молдавии провела в столице митинг с погребальными венками и гробом

Оппозиция Молдавии провела в Кишиневе митинг с погребальными венками и гробом

Оппозиционная партия «Возрождение» в Молдавии провела в столице марш против денонсации соглашений страны с СНГ, передает РИА Новости.

«Действия правящей партии "Действие и солидарность" хоронят будущее нашей страны. Выход из СНГ губителен для Молдавии», — заявил один из лидеров партии Юрий Витнянский.

В качестве олицетворения решения властей оппозиция принесла к зданию парламента погребальные венки и гроб. Как сообщается, полиция не вмешивается в митинг демонстрантов.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что руководство Молдавии настроено на превращение страны в «антироссийский плацдарм» по примеру Украины. Он отметил, что молдавский народ не поддерживает настрой руководства на милитаризацию республики. Дипломат напомнил, что Россия никогда не представляла угрозу Молдавии.