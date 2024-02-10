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05:21, 10 февраля 2024Мир

В МИД России заявили о превращении Молдавии в «антироссийский плацдарм»

МИД РФ допустил, что Молдавия может превратиться в «антироссийский плацдарм»
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Руководство Молдавии настроено на превращение страны в «антироссийский плацдарм» по примеру Украины, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что молдавский народ не поддерживает настрой руководства на милитаризацию республики. Дипломат напомнил, что Россия никогда не представляла угрозу Молдавии.

«Что касается возможных последствий такого "партнерства" Молдавии с НАТО, то их уже можно наблюдать в соседней стране», — подчеркнул он. Галузин призвал Кишинев прекратить игры с безопасностью.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии планируют закрыть более половины центров для украинских беженцев. Большую часть центров для беженцев закроют, чтобы помочь украинцам быстрее интегрироваться в молдавское общество.

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      Марина Совина
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