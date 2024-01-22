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15:37, 22 января 2024Бывший СССР

Молдавия планирует закрыть больше половины центров для беженцев с Украины

Бузу: Молдавия планирует закрыть большую часть центров для украинских беженцев

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Власти Молдавии планируют до конца года закрыть более половины центров для украинских беженцев. Об этом заявил министр труда и социальной защиты республики Алексей Бузу, передает РИА Новости.

«Наш план состоит в том, чтобы к концу 2024 года оставалось 13-15 центров, потому что это кризисная служба. Идея заключалась в том, что люди будут находиться в этом центре временно, пока правительство не определит для них долгосрочный вариант», — сообщил он, уточнив, что альтернативные места размещения будут выбираться в поселках или других населенных пунктах.

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По словам Бузу, большую часть центров для беженцев закроют, чтобы помочь украинцам быстрее интегрироваться в молдавское общество. Всего в стране было открыто 130 таких учреждений. Впоследствии они объединялись в более крупные или расформировывались. В настоящее время функционирует 38 из них.

Всего в Молдавию въехало свыше миллиона граждан Украины, из которых в стране остались около 100 тысяч. Из них трудоустроены 1,3 тысячи человек.

Ранее в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) обвинили Молдавию в подготовке боевых групп с Украины для совершения терактов и диверсий на территории Приднестровья. По данным ведомства, их целью является уничтожение критически важных объектов жизнеобеспечения и высших должностных лиц ПМР.

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      Александр Курбатов
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