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08:52, 9 июня 2024Россия

В Херсонской области призвали Запад увидеть правду об оружии для Украины

Сенатор Кастюкевич призвал Запад прекратить финансировать убийства мирных людей

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpress.com

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал Запад увидеть правду о поставляемом на Украину оружии. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению члена Совфеда, Киеву передают летальное оружие, который осознал слабость на поле боя и перешел к массовым убийствам мирных людей.

В качестве примера Кастюкевич привел обстрел села Садовое в Херсонской области вечером 7 июня, унесший жизни 22 человек.
«ВСУ бьет западным оружием, а население западных стран фактически является соучастниками военных преступлений, так как своими налогами финансирует поставки новых партий оружия Украине», — подчеркнул сенатор.

Он заключил, что Западу следует увидеть правду и прекратить поощрять агрессию своих властей, оплачивая налогами «убийства мирных граждан на территории России».

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что удары Вооруженных сил Украины по селу Садовое и Луганску являются бесчеловечными. По ее словам, этими обстрелами ВСУ отобрали у мирных жителей главное право — право на жизнь.

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      Марина Совина
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