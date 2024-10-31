Под Москвой 13-летняя школьница обвинила классную руководительницу в избиении

MK.RU: в Химках школьница обвинила классную руководительницу в избиении

В подмосковных Химках 13-летняя школьница обвинила классную руководительницу в избиении. Об этом стало известно MK.RU.

Как разузнали журналисты издания, все случилось 25 октября в одном из образовательных комплексов. Девочка отметила, что после урока лепки пошла в уборную, чтобы вымыть руки, за ней следом выдвинулась учительница.

Последней показалось, что школьница ведет себя странно. Женщина, как утверждает ученица, схватила ее за волосы и потянула к себе. Девочке удалось отпрянуть, однако она задела часы на руке у учительницы. Украшение уже летело вниз, но школьница поймала его на лету и вернула педагогу. В ответ же учительница ударила девочку в живот. О случившемся несовершеннолетняя рассказала матери.

Администрация школы не приняла факт произошедшего, однако на изъятой записи с камер видеонаблюдения видно, как учительница зашла за ученицей в туалет. Девочку осмотрела на предмет ссадин школьная медсестра, но никаких травм не выявила.

Мать пострадавшей написала заявление в полицию. Женщина уверена, что классная руководительница с неприязнью относится к ее ребенку из-за неактивной посещаемости.

Ранее сообщалось, что под Симферополем ученик пятого класса до сотрясения мозга избил преподавательницу из-за телефона.