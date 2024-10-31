Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:37, 31 октября 2024Россия

Под Москвой 13-летняя школьница обвинила классную руководительницу в избиении

MK.RU: в Химках школьница обвинила классную руководительницу в избиении

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В подмосковных Химках 13-летняя школьница обвинила классную руководительницу в избиении. Об этом стало известно MK.RU.

Как разузнали журналисты издания, все случилось 25 октября в одном из образовательных комплексов. Девочка отметила, что после урока лепки пошла в уборную, чтобы вымыть руки, за ней следом выдвинулась учительница.

Последней показалось, что школьница ведет себя странно. Женщина, как утверждает ученица, схватила ее за волосы и потянула к себе. Девочке удалось отпрянуть, однако она задела часы на руке у учительницы. Украшение уже летело вниз, но школьница поймала его на лету и вернула педагогу. В ответ же учительница ударила девочку в живот. О случившемся несовершеннолетняя рассказала матери.

Администрация школы не приняла факт произошедшего, однако на изъятой записи с камер видеонаблюдения видно, как учительница зашла за ученицей в туалет. Девочку осмотрела на предмет ссадин школьная медсестра, но никаких травм не выявила.

Мать пострадавшей написала заявление в полицию. Женщина уверена, что классная руководительница с неприязнью относится к ее ребенку из-за неактивной посещаемости.

Ранее сообщалось, что под Симферополем ученик пятого класса до сотрясения мозга избил преподавательницу из-за телефона.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко рассказал о желании украинских генералов сдаться в плен в 2022 году

      Задержание ФСБ жителя ЛНР за передачу ВСУ сведений об армии России попало на видео

      В отношении воюющего в Курской области наемника из США возбудили уголовное дело

      Невестка Виктории Бекхэм снялась в костюме кролика Playboy

      Подсчитаны траты россиян осенью

      В Киеве анонсировали первые меры для «саммита мира»

      Лавров назвал «план победы» Зеленского шизофреническим

      В столице российского региона после взрыва в пятиэтажке ввели режим ЧС

      В Харьковской области предрекли переход левобережья Купянска под контроль России

      Бывший глава российского банка сел на 12 лет за растрату почти двух миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше