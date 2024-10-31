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12:49, 31 октября 2024Россия

Под Москвой воспитательница-мигрантка бросила ребенка на крыльцо детсада и попала на видео

В Подмосковье грубое обращение воспитательницы-мигрантки с детьми сняли на видео

В Подмосковье грубое обращение воспитательницы с детьми сняли на видео. Педагог — мигрантка, утверждает телеканал «Царьград» в Telegram.

На кадрах из деревни Голубое видно, как женщина тащит двоих детей дошкольного возраста по пешеходному переходу. При этом их ноги волочатся по асфальту. Дойдя до крыльца детсада, женщина кладет одного из детей на ступеньки, а второго бросает на площадку перед входом.

По данным телеканала, женщина приехала в Россию из Узбекистана и работала нелегально — без оформления патента, дающего право на трудовую деятельность. Возбуждено уголовное дело.

Ранее воспитанники уфимского коррекционного центра пожаловались на избиения. Одна из педагогов якобы отводила детей в туалет, где, пользуясь отсутствием камер, избивала их. Воспитательница отвергла обвинения и заявила об оговоре.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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