Покупатели отвернулись от жилья в Подмосковье

«Метриум»: спрос на новостройки в Подмосковье упал на 50,9 процента

По итогам третьего квартала спрос на новостройки в Московской области снизился на 50,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. О том, что покупатели жилья практически отвернулись от недвижимости в столичном регионе, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

Всего в период с июня по сентябрь на рынке первичного жилья в Подмосковье было заключено 9,1 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Показатель снизился не только в годовом выражении, но и относительно второго квартала — на 41,8 процента. На фоне окончания действия массовой ипотеки уровень спроса оказался минимальным начиная со второго квартала 2020 года.

При этом в сентябре наблюдался рост объема сделок — их было заключено на 22,9 процента больше, чем в августе, хотя на 57,4 процента меньше, чем в сентябре 2023 года. Эксперты объясняют положительную динамику скидками и акциями от застройщиков, адаптировавшихся под новые условия рынка, а также началом делового сезона. Кроме того, роль сыграли ажиотаж вокруг истекающих бюджетных лимитов в банках на семейную ипотеку и информации об ужесточении условий программы.

Ранее эксперты раскрыли стоимость самой дешевой новостройки в Подмосковье. Таким объектом оказалась квартира за 2,3 миллиона рублей.