Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 31 октября 2024Ценности

Популярная 61-летняя актриса показала фанатам архивное фото топлес

Фото: @lisarinna

Популярная актриса, телеведущая и бизнесвумен Лиза Ринна показала фанатам архивное фото топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,7 миллиона подписчиков.

61-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке, лежа на полу в черных кожаных перчатках выше локтя. При этом она прикрывала обнаженную грудь руками.

Кроме того, на выложенных кадрах звезда позировала в коротких белых шортах и бюстгальтере, а также черном боди в сочетании с колготками в сетку. «Что-то заставило меня очень много думать об этой съемке, которую мы сделали год назад. Мне так понравилось», — указала в подписи автор поста.

В июле Лиза Ринна также показала обнаженное фото в честь 61-летия.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский попросил у США дальнобойные ракеты «Томагавк». Почему в Киеве удивлены реакцией Запада?

      Появились подробности о разрушениях после взрыва газа в российской пятиэтажки

      Южная Корея решила ввести новые санкции против КНДР из-за запуска ракеты

      Житель ДНР решил устроить теракт в здании прокуратуры и попался ФСБ

      В Ливане заявили о притворстве Трампа

      В российской пятиэтажке прогремел взрыв

      Ким Чен Ын прокомментировал запуск межконтинентальной ракеты

      Популярная 61-летняя актриса показала фанатам архивное фото топлес

      Боящемуся собственных извращенных секс-фантазий мужчине дали совет

      Кадыров назвал удар по Генштабу ВСУ возмездием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше