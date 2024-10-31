Популярная 61-летняя актриса показала фанатам архивное фото топлес

Популярная актриса, телеведущая и бизнесвумен Лиза Ринна показала фанатам архивное фото топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,7 миллиона подписчиков.

61-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке, лежа на полу в черных кожаных перчатках выше локтя. При этом она прикрывала обнаженную грудь руками.

Кроме того, на выложенных кадрах звезда позировала в коротких белых шортах и бюстгальтере, а также черном боди в сочетании с колготками в сетку. «Что-то заставило меня очень много думать об этой съемке, которую мы сделали год назад. Мне так понравилось», — указала в подписи автор поста.

В июле Лиза Ринна также показала обнаженное фото в честь 61-летия.